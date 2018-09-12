Экономист рассказал об укреплении рубля

Недавно министр экономического развития России Максим Орешкин назвал равновесный курс рубля при стоимости нефти в 78 долларов за баррель. Как он полагает, он составляет 50 рублей за доллар.

Так, по мнению независимых финансовых экспертов, укрепление рубля не будет долгосрочным. Об этом сообщает НСН.

«Господин Орешкин отчасти в чём-то прав. Всё зависит от оттока капитала, развития экономики других развивающихся рынков (там всё не очень хорошо), не надо забывать про специфические российские рынки, то есть риски санкций. Равновесный курс доллара у нас, наверное, не 50, а 55-57 рублей, плюс прибавим за риск санкций ещё примерно 5-7 рублей, получается примерно 60-63 рубля. Это реальная стоимость рубля по рынку», - считает экономист.