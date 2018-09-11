Глава Крыма назвал условия возобновления подачи воды с Украины

Вода из Днепра вновь потечет в Крым по Северо-Крымскому каналу только после того, как на Украине появится вменяемая власть, которая настроена не воевать, а созидать, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее украинские власти неоднократно пытались спекулировать на теме водоснабжения Крыма. После возвращения полуострова в состав России Украина перекрыла подачу воды из Днепра на полуостров через Северо-Крымский канал. Киевские политики заявляли, что возобновят подачу воды только в случае признания оккупации Крыма Россией. Получив из Крыма категорический ответ «Никогда мы не пойдем на это!», представитель украинских властей заявил, что Киев «любой ценой» не допустит возобновления подачи воды на полуостров.

«При нынешней украинской власти это невозможно. Никакого компромисса с ними не будет. Они даже о своем народе не думают, не говоря уже о крымчанах или о дружбе с Россией. Пока их не переизберут – ситуация бесперспективная. Подвижки в вопросе возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу возможны только тогда, когда на Украине появится вменяемая власть, настроенная не воевать, а созидать», - цитирует Сергея Аксенова РИА Новости.