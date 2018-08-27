Россию поделят на 14 макрорегионов по инициативе Минэкономразвития

Министерство экономики и развития предложило поделить России на 14 макрорегионов. Ведомство доработало проект "Стратегии пространственного развития". Целью этой стратегии является "раскрытие социально-экономического потенциала территорий" за счет экономической специализации регионов.

Предполагается "назначить" 35–40 центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономического роста всей страны.

14 российский макрорегионов не будут административно-территориальными единицами, а станут отражать сложившиеся социально-экономических связи, - сообщает "Коммерсантъ".

К двем макрорегионам Дальний Восток и Северный Кавказ планируется выделить еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.