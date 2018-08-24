ЦБ лишил лицензии Центрально-Европейский банк

Сегодня стало известно, что ЦБ лишил лицензии на проведение операций Центрально-Европейский банк. В документе говорится, что данное решение регулятора вступает в силу в пятницу, 24 августа.

Как сообщается на официальном сайте Банка России, Центрально-Европейский банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Деятельность организации, как уточняется, угрожала интересам вкладчиков.

Согласно информации регулятора, на 1 июля текущего года данный банк по величине активов занимал в банковской системе Российской Федерации 327-е место.