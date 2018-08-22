Депутат Рады напомнил: Россия сейчас - крупнейший торговый партнер для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что торговый оборот России и Украины ежемесячно только продолжает расти, а от введения свободной экономической зоны с Европой Незалежная понесла одни убытки. Рабинович подчеркнул, что несмотря на кризис в отношениях двух стран, Россия остается крупнейшим торговым партнером для Украины.

По словам нардепа, если украинские власти решит разорвать торговые отношения с Россией, Незалежная будет вынуждена "торговать в минус", - сообщает rueconomics.ru.

Рабинович публично, в эфире телеканала "112 Украина" заявил о настоящей угрозе украинской экономике, если Киев откажется от торговли с Россией. Нардеп предрек крах экономики Украины в случае отказа от торговли с Россией.