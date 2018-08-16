Минфин озвучил сроки по плану Белоусова

Общая позиция министерств, которым поручено представить расчеты в рамках инициативы по изъятию сверхдоходов у компаний горно-металлургического и химического комплекса, должна быть сформирована 17 августа. Российские миллиардеры за сутки потеряли более $3 млрд

Участвующие в инициативе Министерство промышленности и торговли, Министерство энергетики и Министерство природы должны будут к вечеру четверга, 16 августа, представить в Министерство финансов России доклад с оценкой своего видения мер, необходимых к принятию.

Исходя из этих данных, сотрудники Министерства финансов сформируют для ведомства «общее видение вопроса», сообщает агентство ТАСС. При этом пока не уточняется, будут ли дополнительные доходы компаний изыматься через налоги, или речь пойдет о других финансовых механизмах.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что планов изымать часть доходов бизнеса у властей нет, и что правительство планирует подготовить доклад о допдоходах сырьевых компаний, основываясь на внешней конъюнктуре и валютном курсе, а также учитывая мнения самих компаний и экспертов.