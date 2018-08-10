Медведев: усиление санкций будет означать объявление торговой войны

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника заявил, что усиление санкций против РФ можно будет расценивать как начало торговой войны.

По словам главы правительства, если далее со стороны США последует запрет на использование той или иной валюты или же на деятельность банков, то совершенно прямо можно будет говорить об объявлении экономической войны. Медведев уточнил, что на эти действий необходимо будет отвечать политическими, экономическими или же другими методами и "американским друзьям" следует понимать это, передает РИА "Новости".

Премьер также подчеркнул, что в последние сто лет Россия постоянно находилась под санкционным давлением. Подобные меры вводились с целью убрать нашу страну с международного поля.