Крымский сенатор прокомментировал обеспечение Крыма водой

Сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков подтвердил, что вопрос воды на полуострове стоит давно и остро – это самая серьезная проблема для региона. Крымский сенатор прокомментировал поручение Дмитрия Медведева обеспечить Крым водой. Медведев распорядился создать рабочую группу по обеспечению водой Крыма

"Главная проблема – вода для полива. Крестьяне пытаются решить ее самостоятельно – выкапывают пруды и делают запасы, но это дорогостоящие проекты", - цитирует политика rueconomics.ru. Как рассказал Цеков, с воссоединением с Россией в Крыму стали использовать опреснительные установки на скважинах. Это недорогой способ получения относительно качественной влаги, опресненная вода годится только для полива.

По данным сенатора, сегодня питьевой водой Крым обеспечен и с хорошим запасом. Но он заявил о необходимости строить новые водохранилища. Возобновляемые источники воды – подземные, из природных резервуаров качается влага, со временем они вновь наполняются.