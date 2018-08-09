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Крымский сенатор прокомментировал обеспечение Крыма водой

9 августа 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Крымский сенатор прокомментировал обеспечение Крыма водой
фото: pixabay.com

Сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков подтвердил, что вопрос воды на полуострове стоит давно и остро – это самая серьезная проблема для региона. Крымский сенатор прокомментировал поручение Дмитрия Медведева обеспечить Крым водой. 

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"Главная проблема – вода для полива. Крестьяне пытаются решить ее самостоятельно – выкапывают пруды и делают запасы, но это дорогостоящие проекты", - цитирует политика rueconomics.ru. Как рассказал Цеков, с воссоединением с Россией в Крыму стали использовать опреснительные установки на скважинах. Это недорогой способ получения относительно качественной влаги, опресненная вода годится только для полива.

По данным сенатора, сегодня питьевой водой Крым обеспечен и с хорошим запасом. Но он заявил о необходимости строить новые водохранилища. Возобновляемые источники воды – подземные, из природных резервуаров качается влага, со временем они вновь наполняются.

 

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