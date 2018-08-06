В России экспериментируют с автоматической оплатой пошлин за интернет-покупки

Минфин России с ноября этого года запускает эксперимент с автоматической уплатой пошлин на зарубежные интернет-покупки. Приказ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Проведение этого эксперимента должна обеспечить Федеральная таможенная служба (ФТС). Он будет проводиться с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Под эксперимент подпадут товары личного пользования, приобретаемые физлицами и пересылаемые в международных почтовых отправлениях.

Как объяснял ранее замминистра финансов Илья Трунин, возможность уплаты пошлины будет возможна во время заказа на сайте. Потом уполномоченный экономический оператор уже будет заниматься таможенным отправлением и перечислением платежей за эту посылку в бюджет.

Эксперимент планируется до 10 декабря, его результаты оценят в ФТС и Министерстве финансов.