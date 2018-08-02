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Разработан маршрут "Северного потока — 2" в обход Дании

2 августа 2018, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Разработан маршрут "Северного потока — 2" в обход Дании
фото: pixabay.com

Дания до сих пор не дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2", который планируется проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Работы по подготовке к укладке труб на немецкой территории уже начались. 

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Против "Северного потока — 2" выступают несколько стран, в основном - Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие свои планы по экспорту своего СПГ в европейские страны. В незалежной рассказали, какие факторы могут остановить строительство.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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