Дания до сих пор не дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2", который планируется проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Работы по подготовке к укладке труб на немецкой территории уже начались. Эксперт оценил способы остановки строительства «Северного потока-2»

Сегодня стало известно, что оператор Nord Stream 2 AG разработал альтернативный маршрут газопровода "Северный поток — 2" в обход Дании. Член совета одного из европейских партнеров "Газпрома" по реализации проекта австрийской компании OMV Манфред Ляйтнер рассказал, что такое строительство приведет к дополнительным затратам, оно общая стоимость проекта может не измениться. По его сведениям, она может составить 9,5 миллиарда евро, - сообщает РИА Новости.

Против "Северного потока — 2" выступают несколько стран, в основном - Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие свои планы по экспорту своего СПГ в европейские страны. В незалежной рассказали, какие факторы могут остановить строительство.