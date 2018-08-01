Украина продолжает свою европейскую войну с ветряными мельницами (то есть с российским газопроводом «Северный поток-2»). Сегодня в незалежной рассказали, какие факторы могут остановить строительство.

«Остановить «Северный поток-2» могут американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию со строительством газопровода. Американские санкции – это важный фактор. Важным фактором является также и позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует», - заявил представитель украинской газовой отрасли Юрий Витренко.

Тем не менее, представитель немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что позиция Германии по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2» осталась неизменной, сообщает RT.