На Украине рассказали, что может остановить "Северный поток-2"
1 августа 2018, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Украина продолжает свою европейскую войну с ветряными мельницами (то есть с российским газопроводом «Северный поток-2»). Сегодня в незалежной рассказали, какие факторы могут остановить строительство.
«Остановить «Северный поток-2» могут американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию со строительством газопровода. Американские санкции – это важный фактор. Важным фактором является также и позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует», - заявил представитель украинской газовой отрасли Юрий Витренко.
Тем не менее, представитель немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что позиция Германии по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2» осталась неизменной, сообщает RT.
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