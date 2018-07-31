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Только один россиянин в июне оформил валютную ипотеку
31 июля 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
На фоне постепенного снижения ставок по рублевому ипотечному кредитованию валютная ипотека совершенно утратила популярность в России: в июне был оформлен всего один валютный ипотечный кредит.
Центральный банк Российской Федерации опубликовал на своем официальном сайте обновленные данные по ипотечному жилищному кредитованию. Из информации ЦБ РФ следует, что в июне 2018 года во всей России был оформлен один-единственный валютный ипотечный кредит. Всего же с начала года валютную ипотеку оформили шесть россиян. Общая сумма их кредитов – 167 миллионов рублей.
ЦБ РФ также предоставил информацию по неоплаченным валютным кредитам. По состоянию на конец первого полугодия задолженность россиян по валютным кредитам составляет 38,4 миллиарда рублей. Из них 13,4 миллиарда рублей являются просроченными задолженностями, сообщают «Вести».
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