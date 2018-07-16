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Пользователи "Сбербанк online" заявили о сбоях в приложении
16 июля 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи Сбербанка сообщили о перебоях в работе интернет-банка. Клиенты заявили о невозможности проведения ряда операций в мобильном приложении.
Около полудня клиенты «Сбербанк online» стали сообщать о сложностях в работе интернет-банка. В колл-центре кредитной организации подтвердили информацию о затруднениях со входом в систему и проведением ряда операций, передаёт ТАСС.
По данным downdetector.ru, 42% пользователей не могут получить выписку по счёту, 42%% не могут войти в систему, 15% отмечают сбой всех сервисов в работе.
Сбербанк России является одним из крупнейших банков России и Европы, который предоставляет широкий спектр банковских услуг.
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