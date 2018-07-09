Сократить расходы на здравоохранение? Можем себе позволить!

Россия вышла на устойчивую траекторию экономического роста, заявил первый вице-премьер правительства Антон Силуанов. Поэтому мы можем себе позволить сократить расходы на здравоохранение.

Сегодня в Госдуме прошли первые парламентские слушания, посвященные бюджетам государства на 2019-2021 годы. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост ВВП продолжается, бюджет переходит в состояние профицитного, реальные зарплаты растут, создается система надежных пенсионных накоплений. Казалось бы, все хорошо.

Но не тут-то было. Следом спикер от правительства предупредил о возможном обвале цен на нефть (от которых у нас и формируется бюджет) и о сокращении расходов на здравоохранение, оборону и экономику. В частности, на здравоохранение Минфин предлагает потратить в 2019 году на 20 миллиардов рублей меньше, чем в текущем, а расходы на оборону сократить на 15 миллиардов рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал такие методы экономии бюджетных средств. Он, в свою очередь, предложил отложить повышение НДС на шесть лет, а средства в бюджет изыскать за счет смягчения бюджетного правила.

Впрочем, еще есть надежда, что правительство передумает экономить бюджет за счет здоровья граждан – проект бюджета будет еще неоднократно пересматриваться и переверстываться, прежде чем его примут в окончательном виде, сообщает «Московский Комсомолец».