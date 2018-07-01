Сигареты в России подорожают из-за повышения акцизов с 1 июля?

Ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 июля увеличивается на 10 процентов — с 1,56 тысячи рублей до 1,72 тысячи рублей за тысячу штук. Кроме этого, с 1 июля производители и импортеры табачной продукции становятся участниками эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота.

Сейчас диапазон стоимости сигарет в России - от 80 до 200 рублей за пачку. Как изменится цена сигарет? Эксперт Максим Королев рассказал, что прямой зависимости между ростом акцизов на сигареты и повышением их цены в рознице нет, - передает РИА Новости. Как отметил эксперт, акцизы повышаются раз в год, а цены меняются постоянно. По словам Королева, "непосредственной зависимости нет, повышения цен можно было ждать и вчера, и завтра".

По его оценке, для самых дешевых сигарет рост акциза с июля может означать повышение цены на 4-5 рублей. По статистике, в год цены вырастают на 25 процентов.