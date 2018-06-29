Россиян ждет очередное повышение тарифов ЖКХ
29 июня 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Середина лета, по давней российской традиции, время повышения цен. Нынешний год – не исключение. Главная увеличившаяся статья расходов, которая коснется всех без исключения жителей РФ, – счет за ЖКХ.
Как сообщают в ФАС, среднее по стране изменение размера платы не превысит 4%. Этот показатель соответствует прогнозу социально-экономического развития страны на 2018 год. Это не означает, что гражданину придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой подрастет ровно на эту сумму. Увеличение для отдельно взятых субъектов будет различаться.
Жители Петербурга и Якутии будут платить за ЖКХ на 6% больше. На 5,9% - в Кемеровской области и Башкирии. В Москве, Кировской и Новгородской областях повышение произойдет на 5,5%.
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