В России банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки с запуском единой биометрической системы (ЕБС) начнут процесс сбора биометрических данных. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в прошлом году.

Такая биометрическая система даст возможность клиентам получать ряд банковских услуг без их непосредственного присутствия в офисе.

Оператором системы является "Ростелеком". Компания будет отвечать за сбор и хранение всех персональных данных.