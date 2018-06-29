В России банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля
29 июня 2018, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]
Российские банки с запуском единой биометрической системы (ЕБС) начнут процесс сбора биометрических данных. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в прошлом году.
Такая биометрическая система даст возможность клиентам получать ряд банковских услуг без их непосредственного присутствия в офисе.
Оператором системы является "Ростелеком". Компания будет отвечать за сбор и хранение всех персональных данных.
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