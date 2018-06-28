Минэкономразвития РФ прогнозирует резкое снижение роста зарплат россиян

Министерство экономического развития РФ прогнозирует резкоге снижение роста реальных заработных плат россиян. Источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил, что если рост зарплат в 2018 году составит 6,3%, то в 2019 году - лишь 1% , - передает РИА Новости.

Минэкономразвития ожидает рост реальных зарплат в текущем году на 6,3% . Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также заялял, что в 2018 году рост реальных зарплат составит более 6%.

Информатор пояснил, что рост реальных зарплат замедлится из-за снижения экономической активности и ускорения инфляции.

"По реальной заработной плате в этом году ждем роста выше, чем на 6%. В следующем году рост около 1%", — выдал информацию источник, добав, что в этом году можно ожидать роста до 6,3%.

Напомним, президент России утвердил перечень поручений по итогам специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", состоявшейся 7 июня. Поручения Путину правительству опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил кабмину принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня зарплаты и представить предложения по обеспечению ее дальнейшего роста.