//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Жасмин показала фигуру в купальнике
- Смелое фото 71-летней Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети
- "Я не выбирал женщин, они липли ко мне сами", а он изменял им, даже Пугачевой
- Скончался отец Майкла Джексона
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
Минэкономразвития РФ прогнозирует резкое снижение роста зарплат россиян
28 июня 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство экономического развития РФ прогнозирует резкоге снижение роста реальных заработных плат россиян. Источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил, что если рост зарплат в 2018 году составит 6,3%, то в 2019 году - лишь 1% , - передает РИА Новости.
Минэкономразвития ожидает рост реальных зарплат в текущем году на 6,3% . Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также заялял, что в 2018 году рост реальных зарплат составит более 6%.
Информатор пояснил, что рост реальных зарплат замедлится из-за снижения экономической активности и ускорения инфляции.
"По реальной заработной плате в этом году ждем роста выше, чем на 6%. В следующем году рост около 1%", — выдал информацию источник, добав, что в этом году можно ожидать роста до 6,3%.
Напомним, президент России утвердил перечень поручений по итогам специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", состоявшейся 7 июня. Поручения Путину правительству опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил кабмину принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня зарплаты и представить предложения по обеспечению ее дальнейшего роста.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ряд важных поручений дал Путин по итогам Прямой линии: Ипотека в 6% и зарплата
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
«Единая Россия» проведет широкое общественное обсуждение пенсионной реформы
//Новости Гнездо.ру
Минфин пока не рассматривает лимит на наличные расчеты для физлиц
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Смелое фото 71-летней Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети
//Общество
Во Владимире за взятки задержана глава Росгвардии Алфия Мокшина
//Новости партнеров
//В мире
У противостоящих украинской армии ополченцев ДНР появился новый враг
//Общество
//Общество
В Москве ночью Lexus врезался в стену здания, есть пострадавшие
//В мире
Воюющие против «Сомали» ВСУ сдали без боя участок фронта под Горловкой
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
СКР: трое детей погибли при пожаре в Северобайкальске, пьяная мать спаслась
//Политика
Кремль и Белый дом сегодня объявят дату и страну встречи Путина и Трампа
//Новости Redtram
Минэкономразвития РФ прогнозирует резкое снижение роста зарплат россиян
Золотовалютные резервы возвращаются на досанкционный уровень
//Здоровье
//Общество
Рейтинг самых богатых семей Bloomberg, Ротшильдов и Рокфеллеров там нет
//Здоровье
//В мире
//Общество
//Общество
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Общество
"Непонятно, жив или нет", в Екатеринбурге после матча избит шведский болельщик
//Спорт
//Общество
//История
//Шпионаж
"Я не выбирал женщин, они липли ко мне сами", а он изменял им, даже Пугачевой
//Общество