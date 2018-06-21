Минфин: в следующем году пенсии проиндексируют на 7%

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в рамках заседания в Госдуме заявил, что в будущем году пенсии в России будут проиндексированы на 7%. По словам министра, это будет существенный рост.

Силуанов подчеркнул, что ключевой задачей в данной сфере является увеличение пенсионных выплат в среднем на 1 тысячу рублей в месяц, передает "Росбалт".

Руководитель Минфина отметил, что по итогам текущего года инфляция ожидается на уровне 3 процентов.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.