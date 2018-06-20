У россиян выросла потребность в ипотечных кредитах

По полученным данным, уже за май 2018 года показатели выдачи ипотеки выросли почти в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая сумма выданных кредитов за май составляет порядка 250 миллиардов рублей.

Всего же по итогам пяти месяцев с начала года, было выдано порядка 550 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 1 080 миллиардов рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил более 75 процентов, отмечает сайт НСН.

По состоянию на 1 мая объем ипотечного портфеля банков достиг 5,7 триллионов рублей – это на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так же в апреле этого года средневзвешенная ставка выдачи составила 9,57 процентов, что на 1,87 процентных пункта меньше данных на апрель 2017 года. При этом ставка по кредитам на новостройки снизилась на 1, 55 процентных пункта - до 9,43 процента.

Стоит отметить, что возможностью рефинансировать свои кредиты воспользовались около 65 тысяч заемщиков. Возможно, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до уровня 2,8 триллионов рублей в этом году.