Увеличение пенсий в среднем на 12 тысяч в год затронет только неработающих пенсионеров. Повышение будет проводиться путем индексации выплат, пояснили сегодня в Министерстве труда. Петицию против повышения пенсионного возраста подписали уже почти 800 тысяч

С 2016 года работающие пенсионеры имеют страховую пенсию без учета каких-либо индексаций. После прекращения трудовой деятельности пенсионер начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые были в период его работы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказала, как изменится размер пенсий россиян в результате проведения пенсионной реформы. Она уточнила, что повышение распространится на всех пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, и на всех тех, кто будет уходить по новому пенсионному возрасту.