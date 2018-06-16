Повышение в 2019 году пенсий на тысячу рублей "светит" не всем
16 июня 2018, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Увеличение пенсий в среднем на 12 тысяч в год затронет только неработающих пенсионеров. Повышение будет проводиться путем индексации выплат, пояснили сегодня в Министерстве труда.
С 2016 года работающие пенсионеры имеют страховую пенсию без учета каких-либо индексаций. После прекращения трудовой деятельности пенсионер начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые были в период его работы.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказала, как изменится размер пенсий россиян в результате проведения пенсионной реформы. Она уточнила, что повышение распространится на всех пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, и на всех тех, кто будет уходить по новому пенсионному возрасту.
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