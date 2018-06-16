Голикова уточнила, как после реформы изменится размер пенсии в 2019 году
16 июня 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как изменится размер пенсий россиян в результате проведения пенсионной реформы. По словам Голиковой, пенсионная реформа позволит повысить пенсии россиянам уже с 2019 года.
Она уточнила, что повышение распространится на всех пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, и на всех тех, кто будет уходить по новому пенсионному возрасту.
Голикова привела данные: сегодня в России 46,5 миллиона человек получают пенсии, из них 39,3 миллиона человек — это те пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Для всех будет повышение пенсии, которое анонсировано.
Вице-премьер прогнозирует, что пакет предложенных правительством реформ позволит увеличить доход пенсионеров в следующем году на 12 тысяч рублей, - сообщает РИА Новости.
Сегодня состоялось заседание российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Голикова на нем сказала, что в рамках прогнозов социально-экономического развития в среднем пенсии увеличатся на одну тысячу рублей в месяц.
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