Голикова уточнила, как после реформы изменится размер пенсии в 2019 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как изменится размер пенсий россиян в результате проведения пенсионной реформы. По словам Голиковой, пенсионная реформа позволит повысить пенсии россиянам уже с 2019 года.

Она уточнила, что повышение распространится на всех пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, и на всех тех, кто будет уходить по новому пенсионному возрасту.

Голикова привела данные: сегодня в России 46,5 миллиона человек получают пенсии, из них 39,3 миллиона человек — это те пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Для всех будет повышение пенсии, которое анонсировано.

Вице-премьер прогнозирует, что пакет предложенных правительством реформ позволит увеличить доход пенсионеров в следующем году на 12 тысяч рублей, - сообщает РИА Новости.

Сегодня состоялось заседание российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Голикова на нем сказала, что в рамках прогнозов социально-экономического развития в среднем пенсии увеличатся на одну тысячу рублей в месяц.