Совета директоров Центрального банка РФ 15 июня принял решение не менять ключевую ставку. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента. На прошлом совете директоров 27 апреля совет директоров Банка России сохранил уровень ставки, отметив, что дальнейшие решения зависят от уровня инфляционных рисков, динамики роста потребительских цен и темпов развития экономики относительно прогноза.

Сегодня по итогам совета директоров появилось сообщение, что "Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году", - сообщает ТАСС.

"Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году", - говорится в сообщении ЦБ.

Рубль сегодня немного замедлил снижение после решения регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%.

Курс доллара до публикации решения ЦБ по уровню ставки (в 13.30 мск) поднимался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 19 копеек – до 62,82 рубля, а после решения регулятора к 13.35 мск снизился до 62,7 рубля. Курс евро повышался на 34 копейки – до 72,84 рубля, а после составил 72,72 рубля.