Почему Минэкономразвития против запрета дешевых сигарет

Минэкономразвития раскритиковало законопроект о запрете продавать сигареты по стоимости ниже максимальной розничной цены, который был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Сергеем Катасоновым (ЛДПР) в апреле.

В министерстве считают запрет на продажу сигарет ниже максимальной розничной цены экономически нецелесообразным, пишет "Коммерсантъ". Реализовать товар по одной цене довольно проблематично в регионах с разным уровнем дохода граждан. Также в ведомстве считают, что снижение ценовой доступности приведет к росту теневого рынка, значит, меньше налогов поступит в бюджет.

Законопроект минимальных и максимальных цен, который действует сейчас, гибкий и эффективный. Об этом заявляют в Правительстве. Благодаря такому подходу, удается не только регулировать стоимость табака, но и снижать его употребление.