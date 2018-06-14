Почему Минэкономразвития против запрета дешевых сигарет
14 июня 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Минэкономразвития раскритиковало законопроект о запрете продавать сигареты по стоимости ниже максимальной розничной цены, который был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Сергеем Катасоновым (ЛДПР) в апреле.
В министерстве считают запрет на продажу сигарет ниже максимальной розничной цены экономически нецелесообразным, пишет "Коммерсантъ". Реализовать товар по одной цене довольно проблематично в регионах с разным уровнем дохода граждан. Также в ведомстве считают, что снижение ценовой доступности приведет к росту теневого рынка, значит, меньше налогов поступит в бюджет.
Законопроект минимальных и максимальных цен, который действует сейчас, гибкий и эффективный. Об этом заявляют в Правительстве. Благодаря такому подходу, удается не только регулировать стоимость табака, но и снижать его употребление.
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