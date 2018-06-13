Кудрин ничего не знает о предложениях правительства по пенсионной реформе

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил представителям СМИ, что ему неизвестны планы правительства РФ по повышению пенсионного возраста. При этом он не отказывается от предложения ЦСР об этом.

По данным СМИ, законопроект о повышении пенсионного возраста может быть внесен правительством в Госдуму уже 14 июня. Центр стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет Кудрин, ранее предлагал постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2034 году.

Как отметил Кудрин, он "не слышал официально ни от одного представителя правительства официальный ответ. Надеюсь, мы в ближайшее время услышим". "Мы предлагали соответствующий темп повышения, который для женщин составлял полгода в год, для мужчин даже треть года в год. Я не отказываюсь от этих предложений", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в время Правительство утвердит новую концепцию пенсионной реформы. Основной вариант, который рассматривают чиновники – поднять возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.