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В ближайшее время утвердят концепцию пенсионной реформы
8 июня 2018, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшее время Правительство утвердит новую концепцию пенсионной реформы. Основной вариант, который рассматривают чиновники – поднять возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.
Вопрос повышения возраста выхода на пенсию для россиян обсуждается уже не первый год. Лишь в ближайшем будущем появятся только общие черты концепции реформы, а конкретные перемены будут разработаны позже.
Если говорить о 2019 годе, могут быть приняты принципиальные решения на перспективу. То есть, будет объявлена некая дорожная карта. Что касается изменений стратегического характера, как пенсионный возраст, безусловно, это могут быть только переходные положения, мгновенными они просто быть не могут, отмечает сайт НСН слова чиновника.
Повышение пенсионного возраста и принятие соответствующего решения возможно уже в ближайшие месяцы. Скорее всего, это дурно отразится на продолжительности жизни.
Отметим, что если поднимется пенсионный возраст, то по прогнозам экспертов будет безработица, нервозность, больше сердечных приступов, выше смертность. Демографический бум не начался и с повышением пенсионного возраста точно не начнется.
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