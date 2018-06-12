Во Всемирном банке рассказали о судьбе экономики РФ после удара нового кризиса

В глобальной экономике намечается новый кризис, говорится в прогнозе, опубликованном Всемирным банком. Специалисты международной финансовой организации уверены, что Россия в число стран, пострадавших от рецессии, не попадет.

Всемирный банк предрек, что в текущем году развитие ведущих экономик мира замедлится. Согласно оценке ВБ, показатели роста сократятся в Китае (0,4%), Японии (0,7%) и Европейском союзе (0,3%).

Замедление темпов увеличения размера мирового ВВП само по себе не является критической угрозой, однако ситуацию могут существенно осложнить протекционистские меры, активно вводимые в настоящее время Соединенными Штатами, отметили авторы прогноза. В июне начали действовать американские пошлины на импорт стали и алюминия для Евросоюза, Канады и Мексики. Если президент Дональд Трамп и его администрация продолжат гнуть свою линию, дело дойдет до торговых войн. Их последствия будут разрушительными, полагает главный экономист ВБ Шантаянан Девараджан.









По мнению Девараджана и его коллег, Россию вероятная рецессия коснуться не должна. Эксперты отметили, что прошлый год выдался для экономики страны благоприятным. Правительству удалось на фоне устойчивого роста ВВП сократить в два раза дефицит бюджета. В 2018-м впервые за семь лет будет зафиксировано превышение доходов государства над расходами.









По итогам года Россия заработает на продаже нефти 2,75 трлн рублей. Это значительно больше, чем предполагалось при составлении бюджета, констатировали специалисты ВБ. Приток в страну дополнительных нефтяных денег поспособствует новому росту золотовалютных резервов Центрального банка, что, в свою очередь, укрепит стабильность российской экономической системы.









Также в экспертном докладе отмечаются успехи властей РФ в деле борьбы с инфляцией (достигшей в 2017 году рекордно низкого показателя в 2,5%) и фиксируется растущая привлекательность отечественной экономики для зарубежных инвесторов. Последние не боятся вкладываться в российские ценные бумаги, несмотря на постоянную угрозу новых санкций со стороны США и Европы, пишет РИА Новости.