Медведев разрешил расходовать маткапитал на кредиты

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее возможности использования маткапитала. Теперь им можно будет погашать долги по ипотеке вне зависимости от того, когда был оформлен кредит.

Об этом Медведев сообщил сегодня на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.

Ранее российское законодательство разрешало погашение ипотечных и других кредитов за счет материнского капитала только в том случае, если займ был взят до рождения второго ребенка и последующих детей. Как отметил Медведев, людям нужна большая свобода в распоряжении деньгами.

В 2018 году сумма маткапитала составляет 453 тысячи рублей.