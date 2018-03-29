Почему мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут сегодня на биржевых торгах. Так североморская нефтяная смесь марки Brent по фьючерсам на июнь, по состоянию на 08:17 мск, торгуется по 68,85 доллара за баррель. СМИ сообщают о скором взлете цен на бензин

Стоимость этой марки нефти прибавляет 0,28% к стоимости с закрытия прошлой сессии. По данным издания "Экономика сегодня", нефть марки WTI по майским фьючерсам растет в цене на 0,40%, и торгуется по 64,64 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" вернулись к росту вечером 28 марта после спада, который был вызван публикацией данных о неожиданном росте запасов в США.

В России к будущему лету может резко подорожать бензин. В Петербурге на международной товарно-сырьевой бирж 28 марта оптовые цены на бензин достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года.