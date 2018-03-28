Медведев призвал Минэкономразвития искать новые рынки

Председатель правительства России Дмитрий Медведев на итоговой коллегии Министерства экономического развития РФ заявил, что задача достижения темпов роста ВВП на уровне не ниже среднемирового требует нестандартных решений.

Премьер-министр отметил, что "потенциал так называемого восстановительного роста в очередной раз после очередного витка кризиса нами исчерпан, но появились и новые возможности". Медведев призвал их использовать. Медведев рассказал, что меняется и мировой технологический ландшафт, возникают новые технологии, новые продукты, - сообщает ТАСС.

"Самое главное: нужно искать для себя новые рынки", — поставил задачу российский премьер на итоговой коллегии Минэкономразвития. Медведев отметил, что экономический рост всегда опирается на инвестиции и подчеркнул, что у МЭР "в этой сфере ответственность особая". "Мы создавали комфортные, предсказуемые для инвесторов макроэкономические условия и здесь в этом смысле многое получилось. Это хорошая основа для инвестиционного рывка. Это, безусловно, основа, но еще не гарантия", - сказал премьер.

Он пояснил, что важно наполнить эту основу теми механизмами, которые улучшат пропорцию между частными и государственным инвестированием. Глава правительства напомнил, что начинают работать два новых инструмента по привлечению частных денег: фабрика проектного инвестирования и инфраструктурная ипотека.