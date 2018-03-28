Медведев призвал Минэкономразвития искать новые рынки
28 марта 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства России Дмитрий Медведев на итоговой коллегии Министерства экономического развития РФ заявил, что задача достижения темпов роста ВВП на уровне не ниже среднемирового требует нестандартных решений.
Премьер-министр отметил, что "потенциал так называемого восстановительного роста в очередной раз после очередного витка кризиса нами исчерпан, но появились и новые возможности". Медведев призвал их использовать. Медведев рассказал, что меняется и мировой технологический ландшафт, возникают новые технологии, новые продукты, - сообщает ТАСС.
"Самое главное: нужно искать для себя новые рынки", — поставил задачу российский премьер на итоговой коллегии Минэкономразвития. Медведев отметил, что экономический рост всегда опирается на инвестиции и подчеркнул, что у МЭР "в этой сфере ответственность особая". "Мы создавали комфортные, предсказуемые для инвесторов макроэкономические условия и здесь в этом смысле многое получилось. Это хорошая основа для инвестиционного рывка. Это, безусловно, основа, но еще не гарантия", - сказал премьер.
Он пояснил, что важно наполнить эту основу теми механизмами, которые улучшат пропорцию между частными и государственным инвестированием. Глава правительства напомнил, что начинают работать два новых инструмента по привлечению частных денег: фабрика проектного инвестирования и инфраструктурная ипотека.
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