Западу предрекли «финансовый апокалипсис» после отключения России от SWIFT

Вероятное отключение Российской Федерации от системы SWIFT нанесет экономике стран Запада сокрушительный удар. Такое мнение высказали представители немецких банковских кругов.

SWIFT – основанная в 1973 году международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В настоящее время она объединяет более 10 тысяч организаций, среди них около тысячи корпораций.









На фоне ухудшения отношений с Россией коллективный Запад неоднократно пугал Москву отключением от SWIFT. В марте об этой угрозе вспомнила Великобритания, решившая после отравления в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля объявить РФ экономическую войну.









Своими силами отрезать Россию от SWIFT Лондон не в состоянии, отметили эксперты, процитированные интернет-изданием «Взгляд». Глава одной из отечественных инвестиционных компаний Максим Харитонов в разговоре с данным СМИ напомнил, что SWIFT зарегистрирована в Бельгии, следовательно, она подчиняется решениям Европейского союза, в который входит эта страна.









Британские власти полагают, что отключение российских банков от системы станет эффективной мерой в противостоянии с Москвой, поскольку нанесет ей крупный ущерб. Немецкий банкир Роберт Халвер придерживается другой точки зрения. Согласно его расчетам, наложение новых санкций навредит, в первую очередь, Европе.

В интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten эксперт заявил, что удаление РФ из SWIFT «крайне опасно». Халвер назвал такой сценарий «финансовым апокалипсисом», реализация которого повлечет такой же ущерб для банковской системы, как выход Великобритании из Евросоюза.

Немецкое издание, побеседовавшее с финансистом, предположило, что Россия может добровольно уйти из платежной системы, дабы создать Западу новые проблемы. По мнению журналистов, о проработке такого плана свидетельствует прозвучавшее на форуме в Давосе заявление вице-премьера Аркадия Дворковича. Комментируя сообщения о вероятном отключении отечественных банков от SWIFT, Дворкович заметил, что это событие не способно значительно повлиять на их работу.









Возможный уход из SWIFT, самостоятельный или вынужденный, действительно не станет для Москвы трагедией. Лишившись SWIFT, российские организации перейдут на отечественный аналог - систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). В декабре прошлого года ее опробовала «Роснефть». В скором времени будет создан унифицированный интерфейс, который позволит использовать СПФС другим компаниям.