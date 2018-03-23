Россия готовится к отключению SWIFT

Лондон планирует убедить своих союзников пойти на радикальные меры в экономической войне против России – отключить нашу страну от системы международных расчетов SWIFT. Однако, для того, чтобы такой шаг мог нанести Москве неприемлемый ущерб, уже слишком поздно.

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается на Западе с 2014 года, когда были введены первые санкции из-за возвращения нашей страной Крыма и в связи с ситуацией на Украине. Однако за прошедшие 4 года крупнейшие компании России сумели подготовиться к отключению от этой системы международных расчетов. Если это действительно произойдёт, то они начнут использовать российский аналог – систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). В декабре она уже былапротестирована «Роснефтью». Сейчас планируется создание унифицированного интерфейса, который смогут использовать и другие российские компании, сообщает ТАСС.

Так что время для нанесения России максимального вреда потеряно Западом. Видимо уже обладая этой информацией, в январе 2018 года первый вице-премьер Аркадий Дворкович заявил на форуме в Давосе, что сейчас «можно работать и без SWIFT». Через месяц он сообщил, что банки и компании России уже «морально и технически готовы к такому развитию событий».