ЦБ понизил ключевую ставку
23 марта 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 23 марта, стало известно о том, что Банк России в очередной раз понизил ключевую ставку. Отмечается, что соответствующее важное решение принял сегодня совет директоров Центробанка.
На официальном сайте регулятора подчеркивается, что ключевая ставка была снижена на 25 б.п. и теперь составляет 7,25 процента годовых.
Отметим, что большинство экономистов ожидали подобного решения от руководства Центробанка. Подчеркивается, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания со временем снижаются. В конце текущего года, как предполагает Банк России, инфляция достигнет 3-4 процентов.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Матвиенко посоветовала Центробанку России "следить за риторикой" новостей