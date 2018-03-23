ЦБ понизил ключевую ставку

В пятницу, 23 марта, стало известно о том, что Банк России в очередной раз понизил ключевую ставку. Отмечается, что соответствующее важное решение принял сегодня совет директоров Центробанка.

На официальном сайте регулятора подчеркивается, что ключевая ставка была снижена на 25 б.п. и теперь составляет 7,25 процента годовых.

Отметим, что большинство экономистов ожидали подобного решения от руководства Центробанка. Подчеркивается, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания со временем снижаются. В конце текущего года, как предполагает Банк России, инфляция достигнет 3-4 процентов.

