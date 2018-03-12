«Нафтогаз» планирует взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы

Сумма иска, который «Нафтогаз» и его дочерние структуры подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в связи с потерей крымских активов с учетом процентов, достигает около $8 млрд.

Пять из них основная сумма претензий, а все остальное — проценты. Об этом в Facеbook написал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко. В сентябре прошлого года он называл сумму поданного «Нафтогазом» иска в трибунал в $7 млрд с учетом процентов. По словам коммерческого директора, рассмотрение иска в Гааге начнется уже в мае. «Затем станет вопрос, как забрать», - добавил Витренко.

Ранее руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, «Нафтогаз» получит от «Газпрома» «все до копейки».