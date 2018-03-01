Со стороны государства создание долгосрочных стратегий выглядит как попытка собрать лучшие умы страны, спросить совета, что делать дальше. План по стратегиям каждый раз спускают на три основных мозговых центра. Прежде всего широко разрекламированный в СМИ кудринский Центр стратегических разработок. Также по части судьбоносной мозговой активности востребованы труды президентской Академии народного хозяйства (РАНХиГС). Разумеется, трудятся и штатные государственные умы - Аналитический центр при правительстве РФ, который, вообще говоря, не что иное, как прямой наследник Госплана СССР.



Больше всего ошарашивает кудринское крыло с его постоянными заклинаниями на тему, как важно резко поднять пенсионный возраст. Среди прочих шоковых мер кудринцы предлагают правительству резко, до четверти, сократить число силовиков и чиновников. Мозговое убожество бывшего министра финансов требует заодно постоянно повышать долю платных медицинских услуг. Хотя сами же хватаются за голову, указывая на унизительно высокий уровень бедности в стране. Иными словами, «бухгалтер Лёша» подтверждает, что подавляющее большинство граждан при такой политике будут лечиться всё хуже. Взамен на эти экономические казни обещан скромный пряник. Основная идея – как подтолкнуть рост ВВП, у А. Кудрина он не меняется уже лет 10.



Огромная часть стратегии посвящена устрашающей ситуации в высшем образовании. В то же время давно зашедшая в тупик жилищная политика почему-то описана в радужных красках. Вероятно, у представителей экспертного сообщества нет острых квартирных вопросов.



Тем временем последние годы доля промпроизводства в экономике растёт устрашающими темпами. При этом госкорпорации подмяли под себя почти все самые передовые и прибыльные отрасли. Вторая ловушка, в которую угодило государство - Более четверти работающих граждан РФ – бюджетники. Хотя численность врачей и учителей не растёт, да и число военных в последние годы тоже сокращается. Разбухает на глазах только класс чиновничества. Давно пора ликвидировать большую часть бесчисленных контролей и надзоров, которые трудоустроили более миллиона ртов, но никого ни от чего не защищают.



Почти все авторы стратегий выделяют три крупнейшие национальные проблемы. Это то, что обеспечивает связность страны, то есть транспортная сеть, инфраструктура. Вторая – проблема жилья, особенно сильно мы отстаём по доступности квартир для молодёжи. Третья – нынешний пенсионный тупик. У руководителей десятков работающих над различными вариантами стратегий групп очень разные взгляды. Но одно мнение общее. Несмотря на любые бюджетные ограничения, России действительно нельзя экономить на образовании и здравоохранении. В целом пока различные варианты «Стратегии-2024» или «2035» лишены идейного стержня, в них нет общенародной идеи.



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