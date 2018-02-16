Минтруд призвал отказаться от досрочных пенсий
16 февраля 2018, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко предложил отменить всевозможные льготы и преференции для работающих граждан, в том числе досрочные пенсии.
Вовченко, выступая на российском инвестиционном форуме в Сочи, назвал их «рудиментами». По его мнению, отказ от них поможет государству выполнять обязательства перед своими гражданами и сбалансировать бюджет Пенсионного фонда.
Размер пенсий в Российской Федерации должен достигнуть 2,5 прожиточных минимумов к 2030 году, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов журналистам на инвестиционном форуме в Сочи.