Минтруд призвал отказаться от досрочных пенсий

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко предложил отменить всевозможные льготы и преференции для работающих граждан, в том числе досрочные пенсии. Кудрин прокомментировал возможный рост пенсий до 25 тысяч рублей

Вовченко, выступая на российском инвестиционном форуме в Сочи, назвал их «рудиментами». По его мнению, отказ от них поможет государству выполнять обязательства перед своими гражданами и сбалансировать бюджет Пенсионного фонда.

Размер пенсий в Российской Федерации должен достигнуть 2,5 прожиточных минимумов к 2030 году, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов журналистам на инвестиционном форуме в Сочи.