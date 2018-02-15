Глава ПФР рассказал о планах по увеличению пенсий россиян

Размер пенсий в Российской Федеорации должен достигнуть 2,5 прожиточных минимумов к 2030 году, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов журналистам на инвестиционном форуме в Сочи. Пенсионный фонд доложил, на сколько за год обогатил россиян

"Сейчас это примерно 1,63-1,64. Но это падение было в связи, как вы помните, с всплеском инфляции", — сказал Дроздов в интервью РИА Новости.

Говоря о том, на сколько в ближайшие три года могут вырасти пенсии по его прогнозу, глава ПФР заявил, что выплаты неработающим пенсионерам («пенсия по старости») увеличатся до 15,5 тыс. руб.

Повышение пенсионного возраста обсуждается сейчас «на экспертном уровне», а когда произойдет, затронет «молодых граждан», сообщил глава ПФР РБК. Однако такого запроса от правительства в ПФР пока нет, уточнил Дроздов. Важной задачей для Пенсионного фонда Дроздов назвал снижение зависимости фонда от бюджета.