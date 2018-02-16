Кудрин прокомментировал возможный рост пенсий до 25 тысяч рублей

Показатели, заложенные правительством в стратегии пенсионного развития Кудрин назвал амбициозными, подчеркнув, что реальный рост пенсий невозможен без постепенного повышения пенсионного возраста. Пенсионный фонд доложил, на сколько за год обогатил россиян

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) полагает, что повышение возраста позволит увеличить выплаты на 30 процентов, "то есть каждый пенсионер будет на треть лучше жить". Алексей Кудрин также сообщил, что в варианте ЦСР за 16 лет России нужно повысить пенсионный возраст у женщин до 63 года и за 10 лет перейти к пенсионному возрасту у мужчин в 65 лет.

Вице-премьер России Ольга Голодец в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заявила, что "в ближайших приоритетах развития пенсионной стратегии — достижение уровня пенсий на уровне 2,5 прожиточных минимума", около 25 тыс. рублей.

Ранее бывший министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин перечислил три ошибки своей работы в правительстве.