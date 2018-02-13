ФАС борется за снижение цен на крымский бензин

Глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев заявил на встрече с депутатами Госдумы, что цены на бензин в Крыму являются неоправданно высокими. ФАС рассчитывает снизить их хотя бы до московского уровня.

Антимонопольная служба планирует изменить ситуацию с ценами на топливо на полуострове с помощью соответствующих судебных решений и огромных штрафов. Сейчас ФАС ведет тяжбы почти со всеми крымскими производителями бензина, и как только судебные решения вступят в силу, будет заставлять их выполнить предписания о снижении цен.

Игорь Артемьев отметил также, что его ведомство постоянно мониторит ситуацию на топливном рынке и не находит оснований для повышения цен на бензин в России.