"Нафтогаз Украины" намерен начать закупки российского газа у "Газпрома" уже в марте 2018 года. Об этом сегодня сообщил глава правления украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, проведены несколько раундов переговоров и уже есть документ, который близок к тому, который будет подписан.

22 декабря арбитраж Стокгольма удовлетворил большую часть требований "Газпрома" к украинскому "Нафтогазу". Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за поставленный газ, оставив условие "бери или плати" для 5 млрд кубометров газа, закупать которые Киев обязан с 2018 года. Российская компания должна снизить стоимость тысячи кубометров газа для Украины с 485 до 352 долларов.

Ранее Коболев заявлял, что российская корпорация предложила "привлекательную" цену, от которой нельзя отказаться.