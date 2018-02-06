ЦБ отозвал лицензию на осуществление операций еще у одного банка

Во вторник, 6 февраля, ЦБ отозвал лицензию на осуществление операций еще у одного российского банка. Согласно последней информации, речь идет о Сибирском банке реконструкции и развития (Тюмень).

Как отметили в регуляторе, на 1 января текущего года по величине активов данная организация находилась в банковской системе Российской Федерации на 322 месте.

В Центробанке подчеркнули, что в отношении Сибирского банка реконструкции и развития применялся целый ряд мер надзорного реагирования. Уточняется, что ЦБ два раза вводил некоторые ограничения, а один раз и вовсе запретил организации привлекать вклады населения.