Банк России принял решение об объединении санируемых Бинбанка и ФК "Открытие". О внутреннем решении Центробанка о слиянии санируемых кредитных организаций сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Центробанк объявил о санации "Открытия" 29 августа прошлого года, "Бинбанка" — 21 сентября 2017 года.

"Решение о том, что "Открытие" и Бинбанк как банк за исключением какой-то доли, может быть, плохих активов, будут объединяться — мы такое внутреннее решение приняли",— цитирует Набиуллину RNS.

Глава Банка России также рассказала об идее создания специального банка для консолидации "плохих долгов" в рамках санации ФК "Открытие". "Это сложно реализуемая идея. Как плохие активы отделить от остальных — это действительно большой вопрос", — пояснила Эльвира Набиуллина, отметив, что имеются как плюсы, так и минусы, но окончательное решение ещё не принято.