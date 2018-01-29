Эксперты советуют избавляться от российских облигаций

Выручка по российским облигациям достигла самого высокого уровня за два месяца, однако финансисты дают совет извлечь прибыль из рублей до того, как Соединенные Штаты опубликуют так называемый «кремлевский доклад». Раскрыта серьезная опасность новых санкций США для курса рубля

Эксперты швейцарского холдинга UBS Group AG считают, что доклад США может привести к нестабильности на рынке, рубль также может пострадать от покупки валюты министерством финансов и изменений стоимости нефти.

Bloomberg пишет, что «кремлевский доклад» может стать основанием для введения США новых антироссийских санкций, отчего держатели ценных бумаг могут оказаться в проигрыше.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает так называемый «кремлевский доклад» США попыткой оказать влияние на выборы российского президента.

Посол США в России Джон Хантсман считает, что в американском докладе нет ничего нового, так как он касается закона, принятого конгрессом еще полгода назад.