Счетная палата заподозрила Минэнерго в нарушении национальных интересов России

Минпромторг и Минэнерго передавали значительный объем своей работы контрагентам, в том числе иностранным. Счетная палата назвала данную практику не соответствующей национальным интересам России.

Как отметили в Счетной палате, министерства закупали услуги у иностранных компаний и контрагентов, хотя в России для этого имеются специализированные департаменты. В комиссии утверждают, что факты свидетельствуют не о случайной ошибке ведомств, а о систематической схеме действий.

Минэнерго и Минпромторг потратили на заключение таких контрактов 2 и 2,9 миллиарда соответственно. Данная практика создает существенные риски двойного расходования средств бюджета, возможности для коррупционеров и опасность утечки важной информации.

Итоги проверки направляются в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Генпрокуратуру, депутатам обеих палат парламента и администрацию президента.