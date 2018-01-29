СМИ: Покупки россиян за рубежом начала отслеживать таможня

Таможня начала отслеживать покупки россиян, совершенные за границей. Сведения о дорогих покупках сотрудники таможни имеют возможность оперативно получать через систему Tax Free и от иностранных правоохранителей.

Таможня усилила контроль над провозом товаров в Россию, - пишет газета "Ведомости". Каналы предоставления российским таможенникам информации о покупках граждан РФ за рубежом заработали в ноябре-декабре прошлого года. Как пишут "Ведомости", вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные россияне столкнулись с неожиданным сюрпризом. В аэропорту их встречали таможенники со списком их дорогих и незадекларированных покупок. Проверку проходили даже те россияне, которые летают частными самолетами.

По данным издания, с декабря 2017 года было пресечено несколько попыток провезти через границу дорогие часы, драгоценности, брендовую одежду.

Напомним, без пошлины в Россию можно ввезти вещи общей стоимостью до 10 тысяч евро. Если стоимость покупок превышает эту сумму, необходимо заплатить пошлину в размере 30 процентов. При нарушении правила может грозить штраф, конфискация товара или уголовная ответственность.