Картофель подорожал больше других социально значимых продуктов

Россстат проанализировал подорожание социально значимых товаров за прошедший год. Исходя из результатов, в цене больше всего повысился картофель. Подорожание произошло на 24%.

Масло подорожало на 21%, молоко - на 9%, черный хлеб - на 5%, пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия, а также чай — на 4%.

По словам экспертов, опрошенных РБК, повышение цен на картофель может объясняться низким урожаем, связанным с холодной весной в прошлом году. Отпускные цены на картофель в этом году вырастут еще сильнее, предупреждают производители. В первой половине года картофель традиционно дорожает из-за затрат на хранение и логистику. Пик повышения цен приходится на май—​июнь, когда запасы отечественного картофеля подходят к концу.