Аналитики предупредили об ослаблении рубля из-за новых антироссийских санкций

Отечественные финансовые аналитики порекомендовали россиянам продать рубли перед принятием США нового пакета антироссийских санкций. Поднять курс доллара также может повышение ставки ФРС.

В конце 2017 года аналитики Danske Bank прогнозировали укрепление российской валюты до 52,5 единиц за доллар. В новом докладе выводы менее оптимистичны. В преддверии публикации доклада Минфина США о новых антироссийских санкциях возникает «риск временного ослабления рубля», пишет в своем обзоре Danske Bank. «С нашей точки зрения, возможные санкции будут объявлены к концу января 2018 года», — пишут его авторы.

Они также указывают, что одним из возможных ограничений со стороны США может стать запрет на инвестиции в российский госдолг, сообщает РБК. Однако если санкции не коснутся госдолга, риски для рубля в краткосрочной перспективе значительно снизятся, подчеркивают аналитики.

Многие эксперты считают прогнозы своих коллег ошибочными. Если доллар и вырастет, то совсем незначительно, считают специалисты, ожидающие от нового пакета антироссийских санкций возвращения в страну капиталов.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов посоветовал гражданам России хранить свои сбережения в национальной валюте, а также вкладывать их в рублевые финансовые инструменты.