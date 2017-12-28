Силуанов дал совет россиянам, в какой валюте хранить сбережения

Глава Министерства финансов Антон Силуанов посоветовал гражданам России хранить свои сбережения в национальной валюте, а также вкладывать их в рублевые финансовые инструменты.

Силуанов советует обратить внимание на депозиты в банках, а также облигации федерального займа, которые выпускает Минфин. По его словам, у них самая высокая доходность сейчас.

Глава Минфина добавил, что курс рубля будет стабильным и "оснований для изменения курсовых соотношений в настоящее время нет". Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов пообещал выполнить все соцобязательства и программные решения в 2018 году. Это произойдёт независимо от ситуации с ценами на нефть и санкциями, заявил он сегодня журналистам.