Медведев рассказал, когда исчезнет криптовалюта

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался во вторник о криптовалютах. По мнению главы правительства, данный тип денежных средств недавно бросил серьезный вызов властям и бизнесу.

Медведев подчеркнул, что криптовалюты через несколько лет могут полностью исчезнуть, однако в общем технология блокчейн способна прочно войти в повседневную жизнь современных людей, как это ранее случилось с всемирной сетью интернет, передает сегодня РИА "Новости".

В рамках своего выступления на Гайдаровском форуме премьер заметил, что специалисты еще в середине XX века предсказали появление криптовалют.