Российский газ начнут поставлять в США, возможно, уже в январе. Причиной импорта российского газа в США стал снежный шторм на восточном побережье Штатов и рост цен на газ. На днях цена на газ поднимались до беспрецедентных $6,3 тысяч за 1 тысячу кубометров.

Французская Engie доставит в Бостон из Великобритании груз сжиженного природного газа (СПГ), который был привезен туда с проекта "Ямал СПГ" НОВАТЭКа. Танкер должен прибыть в Бостон 22 января, пишет "Коммерсантъ".

Эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ, а регазификационные терминалы перестраиваются в терминалы по сжижению газа. По данным таможенной службы США, груз Gaselys — первая импортная партия, которая придет в Everett с 2014 года.

Об арктическом газе и борьбе за Арктику между Россией и США в авторской программе главного редактора "Аргументов недели" Андрея Угланова "ЗА УГЛОМ" рассказывал экс-глава Якутии, а ныне сенатор Вячеслав Штыров.